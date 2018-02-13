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Александр Большунов стал бронзовым призером ОИ-2018 в лыжном спринте

13 Февраля 2018 в 15:48
Александр Большунов стал бронзовым призером ОИ-2018 в лыжном спринте

В лыжном спринте на Олимпиаде в Корее россиянин Александр Большунов стал бронзовым призером. Причем для определения серебряного и бронзового призера понадобился фотофиниш. В итоге с преимуществом в несколько сотых секунд быстрее оказался действующий чемпион мира итальянец Федерико Пеллегрино.

Победу на дистанции одержал лидер сезона норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. 

Большунов в последний момент был включен в состав сборной России после того, как МОК не пригласил лидеров нашей сборной: Никиту Крюкова и Александра Легкова.  

В составе эстафетной команды Большунов занял второе место на чемпионате мира среди юниоров в 2016 году. В начале 2017 года на юниорском чемпионате мира в Юте, выступая среди спортсменов до 23 лет, он выиграл скиатлон, гонку на 15 км и стал вторым в спринте.

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