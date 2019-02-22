Альбом Джо Линн Тернера занял 54 место в рейтинге 300 лучших релизов в Финляндии

Альбом музыканта Джо Линн Тернера «Joe Lynn Turner, Michael Men - 2005 Michael Men Project. Made In Moscow» попал в чат сервиса потоковой передачи музыки Deezer. По сообщению представителей российского лейбла звукозаписи Moscow-CityRecords, пластинка заняла 54 строчку в музыкальном рейтинге 300 лучших релизов.

Сообщается, что альбом был выложен на цифровых витринах, в том числе на iTunes/AppleMusic и GooglePlay, и сразу же вызвал большой интерес фанатов. Особенно пластинка заинтересовала поклонников групп DeepPurple и Rainbow. Такой ажиотаж альбом вызвал поскольку стал последней совместной работой творческого дуэта Гленна Хьюза и Джо Линн Тернера.

Профессиональная запись выступления Джо Линн Тернера «Made In Moscow Live» была делана во время его концертного тура в России, а студийная версия пластинки «MichaelMenProject. Made In Moscow» записана и сведена в студии звукозаписи InnaRecords в 2005 году.