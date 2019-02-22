Пятница
22 февраля
USD 65.54
EUR 74.3
Горячие новости

Альбом Джо Линн Тернера занял 54 место в рейтинге 300 лучших релизов в Финляндии

22 Февраля 2019 в 19:25
Альбом Джо Линн Тернера занял 54 место в рейтинге 300 лучших релизов в Финляндии

Альбом музыканта Джо Линн Тернера «Joe Lynn Turner, Michael Men - 2005 Michael Men Project. Made In Moscow» попал в чат сервиса потоковой передачи музыки Deezer. По сообщению представителей российского лейбла звукозаписи Moscow-CityRecords, пластинка заняла 54 строчку в музыкальном рейтинге 300 лучших релизов.

Сообщается, что альбом был выложен на цифровых витринах, в том числе на iTunes/AppleMusic и GooglePlay, и сразу же вызвал большой интерес фанатов. Особенно пластинка заинтересовала поклонников групп DeepPurple и Rainbow. Такой ажиотаж альбом вызвал поскольку стал последней совместной работой творческого дуэта Гленна Хьюза и Джо Линн Тернера.

Профессиональная запись выступления Джо Линн Тернера «Made In Moscow Live» была делана во время его концертного тура в России, а студийная версия пластинки «MichaelMenProject. Made In Moscow» записана и сведена в студии звукозаписи InnaRecords в 2005 году.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.