Пятница
24 августа
USD 68.53
EUR 79.25
Горячие новости

Аквариум с рыбами-роботами открылся на ВДНХ в Москве

24 Августа 2018 в 11:53
Аквариум с рыбами-роботами открылся на ВДНХ в Москве

Искусственный водоем с рыбами-роботами открылся на ВДНХ в Москве. Аквариум находится в павильоне № 2. В нем поселились пять механических лещей, которых невозможно отличить от настоящих, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Это первый в России подобный аттракцион.

Искусственные лещи сделаны из герметичного водонепроницаемого пластика. Сверху они покрыты серебристой чешуей со встроенными светодиодами, что создает эффект мерцания. В рыбах встроены датчики, благодаря которым они способны маневрировать в воде и не сталкиваться с препятствиями, а также со своими сородичами, пишут «Известия».

Без подзарядки такие устройства-рыбы могут плавать 12 часов.

Во втором павильоне также есть робот, умеющий печь блины и робот Бакстер, который давал прогнозы на исход матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.