Аквариум с рыбами-роботами открылся на ВДНХ в Москве

Искусственный водоем с рыбами-роботами открылся на ВДНХ в Москве. Аквариум находится в павильоне № 2. В нем поселились пять механических лещей, которых невозможно отличить от настоящих, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Это первый в России подобный аттракцион.

Искусственные лещи сделаны из герметичного водонепроницаемого пластика. Сверху они покрыты серебристой чешуей со встроенными светодиодами, что создает эффект мерцания. В рыбах встроены датчики, благодаря которым они способны маневрировать в воде и не сталкиваться с препятствиями, а также со своими сородичами, пишут «Известия».

Без подзарядки такие устройства-рыбы могут плавать 12 часов.

Во втором павильоне также есть робот, умеющий печь блины и робот Бакстер, который давал прогнозы на исход матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.