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Актёры театра «МОДЕРН» вышли разгребать снежные завалы

6 Февраля 2018 в 17:32
Актёры театра «МОДЕРН» вышли разгребать снежные завалы

Аномальный снегопад в столице не только осложнил движение на дорогах, но и привёл к тому, что зрители не могут попасть в московский драматический театр «МОДЕРН» из-за больших сугробов. Артисты во главе с худруком театра Юрием Грымовым пришли на помощь, и вышли на уборку снежных завалов.

По словам Грымова, ситуация с уборкой снега в Басманном районе столицы, где расположен театр, катастрофическая.

«Но мы не унываем: если решение в Управе Басманного района не будет найдено, пойдем в другие очаги культуры Басманного района, исполним «спектакль» «Уберём снег сами!» на бис! Если не будет хватать актерских сил, – попрошу главу Управы Басманного района играть в спектаклях театра «МОДЕРН», — сказал худрук театра.

Напомним, что в минувшие выходные в столице и Подмосковье выпало 125% месячной нормы осадков.  

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