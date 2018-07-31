Актёры из «Стражей галактики» вступились за уволенного режиссёра

Уволенного за оскорбительные высказывания в Twitter киностудией Walt Disney Studios режиссёра Джеймса Ганна, поддержали актёры фильма «Стражи галактики». Как пишет RT, письмо со словами поддержки опубликовал в Instagram Крис Пратт.

В нём артисты пишут о достоинствах режиссёра, подчёркивая, что не оправдывают его поступок и призывают нести ответственность за свои слова. Также письмо в поддержку Ганна опубликовала актриса Зои Салдана, сыгравшая в «Стражах» Гамору, отмечают «Известия».

Киностудия уволила Ганна за высказывания оскорбительного характера, написанные им в соцсети ещё в 2001 году, до сотрудничества с Disney, напоминает «Газета.ру».