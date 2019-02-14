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Актёра Ланового не допустили на рейс«Победы»

14 Февраля 2019 в 17:48
Актёра Ланового не допустили на рейс«Победы»

Василий Лановой не смог попасть на рейс лоукостера «Победа», который должен был вылететь из Москвы в Ростов-на-Дону. Народный артист СССР, недавно отметивший 85-летний юбилей, должен был выступить на встрече со студентами Донского государственного технического университета по случаю годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Ланового не пустили в самолёт, объяснив это тем, что кофр, который он хотел взять в салон в качестве ручной клади, не поместился в калибратор. От актера потребовали заплатить пошлину, однако он не успел это сделать и самолет улетел без него. Всенародно любимый артист был вынужден приобрести билет на другой рейс.

Между тем, в авиакомпании «Победа» возложили ответственность за ситуацию на менеджера актера. Как завили  АГН «Москва» в пресс-службе лоукостера, администратор не позаботился заблаговременно о комфорте Ланового и не ознакомились с правилами перелёта.

Как отмечает RT, компания «Победа» с 18 февраля решила внести дополнения в правила провоза ручной клади в соответствии с предписанием Верховного суда РФ.

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