Актёр Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»

Актёр Анатолий Пашинин рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной, почему война в Донбассе, в которой он принимает участие на стороне Киева, доставляет ему удовольствие. Видео с интервью опубликовано на канале в YouTube.

По его словам, это «чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили». Также артист не исключил своего возвращения в Россию после окончания боевых действий. Он отметил, что там у него остались друзья и родные люди.

Напомним, что Анатолий Пашинин известен публике по фильмам «Адмирал», «Мы из будущего», сериалу «Грозовые ворота». Год назад он вступил в добровольческую армию в Украине, созданную бывшим лидером запрещенного в России «Правого сектора». В июне этого года он также объяснил своё решение тем, что хочет дать дорогу молодым националистам в Украине, при этом он не преследует цель заняться построением укаринского государства.