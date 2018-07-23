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Актёр Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»

23 Июля 2018 в 18:16
Актёр Пашинин назвал войну в Донбассе «чудовищным удовольствием»

Актёр Анатолий Пашинин рассказал в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной, почему война в Донбассе, в которой он принимает участие на стороне Киева, доставляет ему удовольствие. Видео с интервью опубликовано на канале в YouTube.

По его словам, это «чудовищное удовольствие от того, что тебя не убили». Также артист не исключил своего возвращения в Россию после окончания боевых действий. Он отметил, что там у него остались друзья и родные люди.

Напомним, что Анатолий Пашинин известен публике по фильмам «Адмирал», «Мы из будущего», сериалу «Грозовые ворота». Год назад он вступил в добровольческую армию в Украине, созданную бывшим лидером запрещенного в России «Правого сектора». В июне этого года он также объяснил своё решение тем, что хочет дать дорогу молодым националистам в Украине, при этом он не преследует цель заняться построением укаринского государства.

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