Актёр из фильма «Движение вверх» признался в любви к НАШЕму Радио

Уже завтра состоится долгожданная, захватывающая дух XI Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2018, и сегодня в студию утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио заглянули актёры, исполнившие роли в самом кассовом российском фильме – «Движение вверх»: исполнитель роли Модестаса Паулаускаса Джеймс Тратас и Егор Климович, сыгравший Александра Болошева.

Напомним, в этом году было решено ввести уникальную номинацию премии «Чартова Дюжина» и отдать награду команде картины «Движение вверх», поэтому завтра, 15 февраля 2018 года, все гости премии смогут увидеть любимых актёров на сцене арены «ВТБ «Ледовый Дворец». Джеймс признался «Подъёмникам», что очень любит музыку (а у Джеймса даже есть татуировка в виде скрипичного ключа), а Егор признался в любви к НАШЕму Радио:

«Одна из моих любимых радиостанций – это НАШЕ Радио, я вас слушаю, и для меня это была мечта – попасть к вам в студию».

Актёры рассказали Александру Бону, Игорю Панькову и Тане Борисовой о специфике жизни высоких людей, поделились эмоциями от участия в такой громкой премьере прошлого года, а также рассказали, как повлиял фильм на их жизнь.