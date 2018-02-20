Актёр Александр Дьяченко позавидовал музыкантам на «Чартовой Дюжине»

19 февраля на НАШЕ Радио к ведущим утреннего шоу «Подъёмники» приезжал друг радиостанции – актёр Александр Дьяченко, известный по фильмам «Брат-2», «Волкодав» и сериалам «Пепел», «Мажор». Напомним, 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ «Ледовый Дворец» Александр вручал золотую пластинку премии «Чартова Дюжина» 2018 группе «БИ-2» за победу в номинации «Концерт».



В первую очередь, актёр поделился впечатлениями от непосредственного участия в масштабном мультимедийном шоу:

«Было хорошо! Я встал на «лобное место», посмотрел на то, что вокруг происходит – вокруг куча отличного рок-н-ролльного народа, и такие теплые волны от них идут! И я прям позавидовал музыкантам. Рок-н-ролл жив, конечно!»

В увлекательной беседе с Александром Боном, Игорем Паньковым и Таней Борисовой Александр вспомнил, при каких обстоятельствах получил свою знаковую роль в балабановском «Брате-2», рассказал о своей учебе и дальнейшей работе агентом, представляющего интересы спортсменов, в Чикаго; а также поделился новостями по музыкальному проекту “ANTIGO”. Особое внимание Александр уделил подробностям о съемках совместного с Голливудом проекта “Hunter Killer”, где актёр исполнил ни много, ни мало – а самого русского президента! Для лучшего раскрытия характера российского лидера по настоянию Дьяченко режиссер и продюсеры картины пошли на беспрецедентные меры и добавили целый съемочный день, посвященный съемкам сцен с участием Александра. На вопрос «Подъёмников», по каким критериям актёру удалось выиграть кастинг, Александр пошутил: «Знал бы прикуп – жил бы в Сочи!»

А больше подробностей о роли Петра Великого, о сотрудничестве с «акулой» индустрии спортивых агентов Скоттом Нортоном и о разнице подходов к технологическим процессам съемок в России и Голливуде можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!