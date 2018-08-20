Актрису Галину Польских госпитализировали после укуса осы

Народная артистка России Галина Польских была госпитализирована в одну из подмосковных клиник после укуса осы, пишут Дни.ру со ссылкой на Telegram-канал 112.

Сообщается, что после укуса осы у актрисы началась сильная аллергическая реакция. 78-летней артистке было тяжело дышать, и ее тело покрылось сыпью, пишут «Новые Известия». По данным СМИ, народную артистку РСФСР отпустили домой после оказания ей необходимой медицинской помощи.

Как напоминает Утро.ру, на счету Галины Польских роли более чем в ста фильмах, среди которых «Человек с бульвара Капуцинов», «Доктор Живаго», «Я шагаю по Москве» и другие.