Актриса Юлия Михалкова поддержала акцию Putin Team

Актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поддержала акцию Putin Team «Помни свои корни». 6 февраля Юлия посетила родной город Верхняя Пышма, где встретилась со студентами механико-технологического техникума «Юность». Она провела мастер-класс по красивой и правильной речи.

Актриса по просьбе ребят рассказала, почему присоединилась к движению Putin Team. По словам Михалковой, в этой команде состоят успешные, порядочные и ответственные люди, которым небезразлично настоящее и будущее нашей Родины.

Акция Putin Team продолжается. Подробности можно узнать на сайте движения по ссылке https://putinteam.ru/dela/pomni-svoi-korni/