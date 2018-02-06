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Актриса Юлия Михалкова поддержала акцию Putin Team

6 Февраля 2018 в 19:25
Актриса Юлия Михалкова поддержала акцию Putin Team

Актриса и автор шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поддержала акцию Putin Team «Помни свои корни». 6 февраля Юлия посетила родной город Верхняя Пышма, где встретилась со студентами механико-технологического техникума «Юность».  Она провела мастер-класс по красивой и правильной речи.

Актриса по просьбе ребят рассказала, почему присоединилась к движению Putin Team. По словам Михалковой, в этой команде состоят успешные, порядочные и ответственные люди, которым  небезразлично настоящее и будущее нашей Родины.

Акция Putin Team продолжается.  Подробности можно узнать на сайте движения по ссылке https://putinteam.ru/dela/pomni-svoi-korni/

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