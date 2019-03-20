Актриса Юлия Ауг побывала в гостях у «Подъемников»

19 марта в гостях у ведущих утреннего шоу «Подъёмники» побывала Юлия Ауг, российская актриса и режиссер, известная благодаря ролям в фильмах «Овсянки», «Интимные места» и сериалах «Екатерина», «Личность не установлена» и многих других.

Юлия рассказала «Подъемникам», что в 2012 году педагог по сценической речи познакомил ее с ребятами из группы 25/17, которые тоже у него занимались. Прослушав их трек, Ауг сформулировала свое видение, которое им очень понравилось. Первая работа над клипом песни «Звезда» за два дня собрала 1 миллион просмотров. Известность же принесла в 2014 году видеоверсия трека «Подорожник».

Благодаря работе с 25/17, на треки которых было снято уже 8 клипов, режиссер открыла для себя целый пласт музыкальной рэп-культуры и стала востребована у других артистов: «На мой взгляд, рэп - это современная, очень понятная и энергетически насыщенная поэзия. Совершенно замечательные тексты у Хаски, Оксюморон - вообще величайший поэт современности».

«Подъемники» выяснили какую известность Юлии на Родине в Эстонии принес спектакль «Моя эстонская бабушка», постановка которого с успехом прошла в местном театральном центре Vaba Lava Narva: «Это буквально история о моих эстонских корнях. Она получилась настолько громкая и востребованная, что мне даже предложили из эстонского фонда кино снять полнометражный художественный фильм».

Юлия Ауг также поделилась переживаниями о вышедшем в прокат фильме Михаила Идова «Юморист», в котором снялась ее дочь Полина. В числе самых удачных в 2018 году российских фильмов режиссер назвала ленту Алексея Федорченко «Война Анны», фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», картину «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала и «Русский бес» Григория Константинопольского. Из сериалов рекомендовала всем обязательно посмотреть «Звоните Ди Каприо».