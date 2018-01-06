Суббота
06 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Активы олигарха Ахметова на Кипре заморожены по решению суда

6 Января 2018 в 10:37
Активы олигарха Ахметова на Кипре заморожены по решению суда

Активы украинского олигарха Рината Ахметова на Кипре в размере 820 млн долларов оказались заморожены. Решение было принято судом Никосии 27 декабря.

Причиной заморозки активов Ахметова стал спор вокруг компании «Укртелеком», которую Ахметов приобрел в 2013 году у бизнесмена Дениса Горбуненко. Истец утверждает, что Ахметов выплатил ему только 100 млн долларов из положенных по сделке 860 млн долларов, пишет RT.

Среди активов, которые может затронуть решение суда, - квартира в жилом комплексе One Hyde Park в престижном лондонском районе Найтсбридж, которая на момент приобретения была самой дорогой в Великобритании.

Представитель Ахметова уже сообщил журналистам, что олигарх обжалует решение суда на Кипре в ближайшее время. На подачу апелляции у ответчика есть время до 8 января, пишут «Известия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.