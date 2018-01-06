Активы олигарха Ахметова на Кипре заморожены по решению суда

Активы украинского олигарха Рината Ахметова на Кипре в размере 820 млн долларов оказались заморожены. Решение было принято судом Никосии 27 декабря.

Причиной заморозки активов Ахметова стал спор вокруг компании «Укртелеком», которую Ахметов приобрел в 2013 году у бизнесмена Дениса Горбуненко. Истец утверждает, что Ахметов выплатил ему только 100 млн долларов из положенных по сделке 860 млн долларов, пишет RT.

Среди активов, которые может затронуть решение суда, - квартира в жилом комплексе One Hyde Park в престижном лондонском районе Найтсбридж, которая на момент приобретения была самой дорогой в Великобритании.

Представитель Ахметова уже сообщил журналистам, что олигарх обжалует решение суда на Кипре в ближайшее время. На подачу апелляции у ответчика есть время до 8 января, пишут «Известия».