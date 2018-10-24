Активность террористов в Сибири выросла

Террористическая активность в Сибирском федеральном округе выросла. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Новосибирске. По его словам, в регион проникают боевики международных террористических организаций и мигранты из стран Центральной Азии и Закавказья, сообщает RT.

Как подчеркнул Николай Патрушев, в течение девяти месяцев в регионы было возбуждено 56 уголовных дел, связанных с терроризмом, сообщает Газета.ру.

По мнению секретаря российского Совбеза, боевики выбирают СФО из-за его низкого уровня антитеррористической защиты. Он также отметил, то особое внимание нужно уделять Хакасии, Забайкалью, Томской и Новосибирской областям, пишет Ura.ru .

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров ранее в эфире НСН предположил, что теракты в Европе будут продолжаться.