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Активисты Putin Team устроили встречу для ветеранов войны в Петербурге

22 Февраля 2019 в 16:32
Активисты Putin Team устроили встречу для ветеранов войны в Петербурге

Активисты движения Putin Team и певица Зара утроили благотворительное мероприятие для ветеранов Великой отечественной войны и пенсионеров. Оно прошло в четверг в петербургском кафе бесплатных обедов для пожилых людей «Добродомик». Встреча была посвящена Дню защитника Отечества. Народная артистка России и артистка ЮНЕСКО Зара выступила с военно-патриотическими песнями. Посетители «Добродомика» подпевали ей. Они также читали стихи, беседовали и пили чай. Многие из собравшихся - ветераны, дети войны и очень лично воспринимают праздник.

На март уже запланирована очередная встреча Putin Team и «Добродомика» в рамках проекта «Родина добра».

 

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