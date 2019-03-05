Активисты Putin Team устроили ветеранам встречу с Народным артистом РФ

В петербургском кафе «Добродомик» с бесплатными обедами для ветеранов и пожилых людей прошел творческий вечер, организованный активистами Putin Team в рамках проекта «Родина добра». Почетным гостем вечера стал Народный артист России, советский и российский актер театра и кино Сергей Гармаш.

Актер не только пообщался с пришедшими на встречу ветеранами Великой отечественной войны, но и поздравил представительниц женского пола с наступающим праздником 8 марта и в честь Международного женского дня подарил им цветы.

В завершении мероприятия Народный артист России прочитал отрывок любимого стихотворения советского поэта и киносценариста Геннадия Шпаликова «По несчастью или к счастью».

Напомним, что в феврале гости кафе «Добродомик» могли пообщаться с певицей Зарой. Народная артистка России и артистка ЮНЕСКО Зара выступила с военно-патриотическими песнями, а также почитала стихи и побеседовала с собравшимися ветеранами и детьми войны.