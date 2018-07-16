Активистку Pussy Riot получила 15 суток ареста на выходку в финале ЧМ-2018

Самолет сборной Франции, ставшей двукратными победителями чемпионат мира, приземлился в Париже. Команда во главе с наставником Дидье Дешаму сначала отправится в самый центр Парижа, чтобы принять участие в массовых гуляниях. Далее сборная отправится на прием к президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Напомним, 15 июля в Москве на стадионе «Лужники» команда Франции одержала победу над сборной Хорватии со счетом 4:2.

Непосредственно во время матча на поле выбежали активистки движения Pussy Riot, их немедленно выдворили с газона стюарды чемпионата. Возбуждено дело против Ольги Пахтусовой, Ольги Карачевой, Петра Верзилова Юрьевича, Вероники Никульшиной по ч. 3 ст. 20.31 КоАП.

Хамовнический суд Москвы признал Веронику Никульшину виновной в совершении административного правонарушения и назначил ей административное наказание в виде 15 суток административного ареста.