Актера «Гоголь-центра» госпитализировали с кровотечением и травмой головы

Актер «Гоголь-центра» Семен Штайнберг был экстренно госпитализирован из-за травмы головы, которую он получил в театре вечером 30 марта.Как утверждают очевидцы, передает «Рен-Тв», после падения у Штайнберга началось кровотечение, попытки оказать ему первую помощь к успеху не привели, поэтому потребовалась профессиональное медицинское вмешательство. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи приняла решение о госпитализации. Сообщается, что речь идет о подозрении на сотрясение мозга.Семен Штайнберг служит в «Гоголь-центре» с 2015 года. До этого он был актёром Московского драматического театра п/р А.Джигарханяна. Кроме того, на его счету роли в сериалах «Содержанки», «Домашний арест», а также фильме «Артист».