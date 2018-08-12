Актер «Современника» Анатолий Узденский скончался во время отпуска

Народный артист РФ, актер театра «Современник» Анатолий Узденский скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе театра.

Узденский умер в Новосибирске, куда отправился в отпуск. Причина смерти актера пока не называется.

«Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», - сказали в театре.



Узденского в «Современнике» считали «теплым, ярким и талантливым человеком». Его смерть стала для театра большой утратой.

Актера похоронят в Москве. О месте погребения и времени прощания с артистом будет сообщено дополнительно, пишет ТАСС.

Анатолий Узденский игран на сцене «Современника» 13 лет и запомнился зрителям по спектаклям «Шарманка», «Три товарища», «Джентльмен», «Три сестры» и другим.