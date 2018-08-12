Воскресенье
12 августа
USD 66.91
EUR 76.68
Горячие новости

Актер «Современника» Анатолий Узденский скончался во время отпуска

12 Августа 2018 в 17:55
Актер «Современника» Анатолий Узденский скончался во время отпуска

Народный артист РФ, актер театра «Современник» Анатолий Узденский скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщили 12 августа в пресс-службе театра.

Узденский умер в Новосибирске, куда отправился в отпуск. Причина смерти актера пока не называется.

«Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», - сказали в театре.

Узденского в «Современнике» считали «теплым, ярким и талантливым человеком». Его смерть стала для театра большой утратой.

Актера похоронят в Москве. О месте погребения и времени прощания с артистом будет сообщено дополнительно, пишет ТАСС.

Анатолий Узденский игран на сцене «Современника» 13 лет и запомнился зрителям по спектаклям «Шарманка», «Три товарища», «Джентльмен», «Три сестры» и другим.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.