Среда
13 марта
USD 65.77
EUR 74.07
Горячие новости

Актер сериала «Игра Престолов» станет гостем «Нашего Радио»

13 Марта 2019 в 13:45
Актер сериала «Игра Престолов» станет гостем «Нашего Радио»

Ирландский актер Мо Данфорд, сыгравший роль посланника Старков в популярном телесериала «Игра Престолов», 14 марта примет участие в утреннем шоу «Подъемники» на «Нашем Радио».

В прямом эфире ведущие «Нашем Радио»- Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков – обсудят творческие планы актера, исполнившего главную роль в новой взрывной комедии «Харт-метал». Картина заявлена в программе 12-го Фестиваля ирландского кино.

Сюжет этой картины строится вокруг отношений двух сестер, у которых разные интересы: одна хочет сколотить группу в жанре «метал» с нотками джаза, а другая вместо колледжа планирует взять кредит и продолжить развивать свой популярный бьюти-блог. Их планы может разрушить молодой парень (Мо Данфорд), вернувшийся в дом по соседству, чтобы следить за больной матерью.

Мо Данфорд известен своими ролями в исторических фильмах и телевизионных постановках. Наибольшую популярность принесли актеру работа в сериале «Викинги» и роль Патрика Фитцджеральда в фильме «День Патрика». Начинал свою актерскую карьеру Данфорд в 2010 году с сериала «Тюдоры».

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.