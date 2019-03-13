Актер сериала «Игра Престолов» станет гостем «Нашего Радио»

Ирландский актер Мо Данфорд, сыгравший роль посланника Старков в популярном телесериала «Игра Престолов», 14 марта примет участие в утреннем шоу «Подъемники» на «Нашем Радио».

В прямом эфире ведущие «Нашем Радио»- Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков – обсудят творческие планы актера, исполнившего главную роль в новой взрывной комедии «Харт-метал». Картина заявлена в программе 12-го Фестиваля ирландского кино.

Сюжет этой картины строится вокруг отношений двух сестер, у которых разные интересы: одна хочет сколотить группу в жанре «метал» с нотками джаза, а другая вместо колледжа планирует взять кредит и продолжить развивать свой популярный бьюти-блог. Их планы может разрушить молодой парень (Мо Данфорд), вернувшийся в дом по соседству, чтобы следить за больной матерью.

Мо Данфорд известен своими ролями в исторических фильмах и телевизионных постановках. Наибольшую популярность принесли актеру работа в сериале «Викинги» и роль Патрика Фитцджеральда в фильме «День Патрика». Начинал свою актерскую карьеру Данфорд в 2010 году с сериала «Тюдоры».