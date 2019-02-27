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Актер Марат Башаров остался без работы после избиения жены

27 Февраля 2019 в 09:33
Актер Марат Башаров остался без работы после избиения жены
Актер Марат Башаров остался без работы после избиения жены. Продюсеры спектакля «День сюрпризов» решили найти ему замену. Постановку «заморозили», а на роль Башарова позвали Сергея Астахова. Организаторы мероприятия объяснили это тем, что возмущенные поведением артиста зрители не хотят покупать билеты на представление.

РЕН-ТВ напоминает, в середине февраля супруга Башарова рассказала об их расставании. По ее словам, она не верила слухам о репутации мужа, однако тот не изменился ни в браке, ни после рождения их сына. Она также выразила надежду, что актер сам прокомментирует сложившуюся ситуацию.

В декабре прошлого года стало известно, что Башаров сломал жене нос. Говорилось, что это уже не первый подобный случай в их семье, уточняет Ura.ru.
 
Буйным нравом Марат Башаров отличался всегда. Ранее об избиении заявляла и предыдущая супруга актера Екатерина Архарова. 

Единственной супругой Башарова, которая не жаловалась на побои, была Елизавета Круцко. От нее у актера подрастает дочь Амели. Пара рассталась в 2009-м году. 

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в эфире НСН объяснила причины, по которым женщины терпят бытовое насилие.

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