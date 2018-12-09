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Актер из «Возвращения Мухтара» умер от рака в 27 лет

9 Декабря 2018 в 15:48
Актер из «Возвращения Мухтара» умер от рака в 27 лет

Украинский актер Тарас Мельничук скончался в возрасте 27 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 29 декабря.

Как сообщило на страничке в Facebook Министерство культуры Украины, на протяжении последних нескольких лет Мельничук боролся с онкологическим заболеванием – острым миелойдным лейкозом.

Мельничук в 2013 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Он играл в Киевском академическом театре юного зрителя и снимался в кино. Его запомнили, в том числе, по сериалу «Возращение Мухтара».

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