Актер из «Улиц разбитых фонарей» попал в реанимацию

Актер театра и кино Евгений Леонов-Гладышев, известный зрителям по работе в сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» попал в реанимацию. Как пишет RT, он госпитализирован накануне в Елизаветинскую больницу в Санкт- Петербурге. О причинах, по которым он оказался под наблюдением врачей, пока не сообщается.

Добавим, фильмография Евгения Леонов-Гладышева насчитывает более ста работ. Также он известен по работе в телесериале «Убойная сила». В 2007 году ему присвоено звание Народного артиста России.



