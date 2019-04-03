Актер Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

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Голливудский актёр Дольф Лундгрен попросил организовать ему встречу с Владимиром Путиным. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил российский режиссер и продюсер Александр Беланов. Он отметил, что также Лундгрен намерен пройти 9 мая в колонне «Бессмертного полка».

Всё это актёр собирается совместить со съёмками в российских фильмах «Аджимушкай» и «Маска», которые войдут в кинотрилогию «Приговоренные к подвигу». Съёмки пройдут в Крыму. Отмечается, что он исполнит роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана.