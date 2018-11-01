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Актер Даниил Страхов попал в больницу после замечания курильщикам

1 Ноября 2018 в 13:24
Актер Даниил Страхов попал в больницу после замечания курильщикам

Актер Даниил Страхов, известный ролями в сериалах «Бедная Настя» и «Бригада», был госпитализирован в Москве после того, как неизвестные избили его. Конфликт произошел в среду. Актер сделал замечание курившим под окнами его квартиры людям. Словесная перепалка переросла в драку, сообщает Пятый канал. Страхов самостоятельно вызвал скорую, медики госпитализировали его с многочисленными травмами, передает RT.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН рассказал, что не понял, почему сенатор Франц Клинцевич дернул его за бороду.

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