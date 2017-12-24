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«Акт войны». Пхеньян отверг новые санкции Совбеза ООН

24 Декабря 2017 в 10:43
«Акт войны». Пхеньян отверг новые санкции Совбеза ООН

Новые санкции против КНДР, принятые Совбезом ООН, являются актом войны и «грубым вмешательством, попирающим суверенитет республики». Такое заявление сделали в МИ Северной Кореи в ответ на принятую в пятницу резолюцию СБ ООН.

«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — говорится в заявлении, распространенном ЦТАК.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания. Это необходимо для «достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий».

А МИД КНДР предупредили страны, которые голосовали за последнюю резолюцию, что они будут нести ответственность за то, что сделали, сообщает РИА Новости.

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