«Акт войны». Пхеньян отверг новые санкции Совбеза ООН

Новые санкции против КНДР, принятые Совбезом ООН, являются актом войны и «грубым вмешательством, попирающим суверенитет республики». Такое заявление сделали в МИ Северной Кореи в ответ на принятую в пятницу резолюцию СБ ООН.

«Мы полностью отвергаем состряпанную США и пресмыкающимися перед ними силами санкционную резолюцию как грубое вмешательство, попирающее суверенитет нашей республики, как акт войны, разрушающий мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе в целом», — говорится в заявлении, распространенном ЦТАК.

В ведомстве подчеркнули, что Пхеньян продолжит укреплять оборонительные силы ядерного сдерживания. Это необходимо для «достижения реального баланса сил с США и искоренения ядерных угроз, шантажа и враждебных действий».

А МИД КНДР предупредили страны, которые голосовали за последнюю резолюцию, что они будут нести ответственность за то, что сделали, сообщает РИА Новости.