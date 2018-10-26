Аксёнов выразил соболезнования главе Краснодарского края в связи с гибелью шести человек

Глава Крыма Сергей Аксёнов направил соболезнования губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и жителям региона в связи с гибелью людей во время наводнения. Об этом рассказали в Управлении информации и пресс-службы главы республики. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал из-за природной стихии, сообщает КИА .

Напомним, на территории Краснодарского края прошли ливни, из-за этого из ряда населённых пунктов пришлось эвакуировать жителей. С 24 октября в регионе погибли шесть человек, сообщает телеканал « 360 ». Судьба ещё двоих остаётся неизвестной. Как минимум 13 человек оказались в больнице.

Ранее аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в эфире НСН рассказал о ситуации в Сочи.