Аксёнов встретился с представителями Совета крымско-татарского народа

Глава Крыма Сергей Аксенов провёл встречу с новоизбранным Советом крымско-татарского народа, сообщает корреспондент КИА.

Совет был избран на внеочередном расширенном Курултае мусульман Крыма, который состоялся в Симферополе 17 февраля 2018 rода.

На встрече глава Республики выразил надежду на плодотворное сотрудничество республиканских органов власти с советом крымско-татарского народа в сфере сохранения мира и стабильности на полуострове, а также с целью взаимодействия в различных направлениях работы по развитию Республики Крым.

Члены Совета в свою очередь поблагодарили Аксёнова за приём, эффективный диалог между властью и общественностью в определении задач и путей их решения.

Члены Совета предложили создать на базе Совета крымско-татарского народа консультативный совет крымских татар при главе Республики Крым, который планирует вести работу в рамках реализации указа Президента РФ о реабилитации народов Крыма, репрессированных по национальному признаку от 21 апреля 2014 года.



