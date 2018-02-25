Аксёнов рассказал, как наладить диалог между Украиной и Крымом

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, как, по его мнению, можно наладить отношения между Украиной и полуостровом. По его словам, этому могут помочь сарафанное радио и интернет.



«Там это (сарафанное радио) лучшее средство общения на сегодняшний день. Поскольку СМИ, вы видите, преследуются на Украине, несмотря на то, что они заявляют, что они — демократическое государство. Как инструмент — это, конечно, интернет и возможность посетить Крым в том числе», — заявил Аксёнов в эфире телеканала НТВ.

По его словам, уровень патриотизма у украинских граждан сейчас близок к нулю. Кроме того, по данным соцопросов, большинство украинцев выступают за то, чтобы закончить конфликт с Донбассом любой ценой.