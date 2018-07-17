Аксенов: Встреча Путина и Трампа приблизила признание Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что саммит Россия-США приблизил признание Крыма мировым сообществом. По мнению Аксенова президент России делает все возможное, чтобы республика была признана и были сняты санкции.

«Первый шаг сделан, будем ждать результатов», — цитирует РИА Новости главу Крыма.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп встретились 16 июля в Хельсинки, пишет «Свободная пресса». После переговоров президент США заявил, что встреча стала «хорошим стартом» для обеих стран.