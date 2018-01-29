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Аксенов сравнил Крым с неприступной крепостью

29 Января 2018 в 09:36
Аксенов сравнил Крым с неприступной крепостью

 


Глава Крыма Сергей Аксенов назвал полуостров неприступной крепостью. По его мнению, ни один украинский президент никогда не уделял столько внимания Крыму, сколько это делает президент РФ Владимир Путин. В интервью National Public Radio.Аксенов добавил, что Крым стал российским и никогда под юрисдикцию Киева не вернется. При этом введенные Западом санкции  почти не отразились на местной экономике. Глава Крыма пообещал, что  автомобильное движение по Керченскому мосту начнется в нынешнем году, а железнодорожное – в следующем.

Ранее президент РФ в ходе телемоста с ведущими вузами страны заявил, что ситуация вокруг Крыма не является драматичной и вскоре стабилизируется, сообщает «Свободная Пресса».

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения, пишет Газета.ру.

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