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Аксенов пообещал привести дороги Крыма в порядок

1 Марта 2018 в 18:18
Аксенов пообещал привести дороги Крыма в порядок

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию, отметил, что для Крыма особенно важно поручение главы государства региональным властям улучшить состояние дорог. На своей странице в Фейсбуке Аксенов написал, что состояние большинства дорог на полуострове не соответствует российским стандартам, но что республиканские власти держат на контроле эту работу.

«Это не только важная основа инфраструктуры, но и визитная карточка нашего курортного региона», - цитирует КИА Аксенова.

Глава Крыма добавил, что строительство главной магистрали Крыма — трассы «Таврида» — идет согласно графику: в этом году по трассе проедутся первые автомобили.

 

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