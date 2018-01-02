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Аксенов назвал цинизмом прошедший в Киеве бандеровский марш

2 Января 2018 в 10:30
Аксенов назвал цинизмом прошедший в Киеве бандеровский марш

Неотъемлемой частью украинской идеологии является цинизм. Такое мнение высказал глава Крыма Сергей Аксенов после прошедшего в Киеве марша в честь дня рождения Степана Бандеры.

Он отметил, что «Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса и Донбасс – это звенья одной цепи». Самое страшное в том, что происходящее в Киеве поддерживается властями Украины, считает политик.

««Считаю, что необходимо добиваться признания идеологии украинского нацизма преступной на международном уровне. Оснований для этого более чем достаточно», — добавил Аксёнов., слова которого приводит RT.

Накануне в Киеве прошло факельное шествие в честь 109 дня рождения Степана Бандеры.

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