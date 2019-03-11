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Акинфеев отметился очередным рекордом

11 Марта 2019 в 22:18
Акинфеев отметился очередным рекордом

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в матче против «Рубина» (3:0) провел двухсотую подряд игру без замен в чемпионате России и установил новый рекорд российской Премьер-лиги., пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Прежде самое солидное достижение оформил «железнодорожник» Игорь Чугайнов, на счету которого 177 матчей подряд без замен в чемпионате России.

32-летний Игорь Акинфеев — российский футболист, капитан клуба ЦСКА (Москва), бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира, заслуженный мастер спорта России. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина.

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