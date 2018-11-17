Акция за отставку Авакова прошла в Киеве

В Киеве в субботу прошла акция протеста, участники которой требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Организаторами демонстрации выступили активисты «Автомайдана», Центра противодействия коррупции и группы «Кто убил Катю Гандзюк».

Участники акции собрались на Владимирском спуске, откуда двинулись к дому Авакова, где провели основную часть демонстрации.

Протестующие призывали отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра МВД страны Арсена Авакова, при этом участники акции наносили надписи с требованием уйти в отставку на стены дома министра, пишет RT.