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Акция за отставку Авакова прошла в Киеве

17 Ноября 2018 в 17:42
Акция за отставку Авакова прошла в Киеве

В Киеве в субботу прошла акция протеста, участники которой требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. Организаторами демонстрации выступили активисты «Автомайдана», Центра противодействия коррупции и группы «Кто убил Катю Гандзюк».

Участники акции собрались на Владимирском спуске, откуда двинулись к дому Авакова, где провели основную часть демонстрации.

Протестующие призывали отправить в отставку генпрокурора Украины Юрия Луценко и министра МВД страны Арсена Авакова, при этом участники акции наносили надписи с требованием уйти в отставку на стены дома министра, пишет RT.

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