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Акция в поддержку Сенцова закончилась задержаниями

21 Августа 2018 в 20:20
Акция в поддержку Сенцова закончилась задержаниями

Сотрудники полиции задержали, по предварительным данным, 10 человек на несогласованной акции в поддержку Олега Сенцова в центре Москвы.

«Их увезли в ОВД «Басманное», - сообщила «Интерфаксу» активистка «Открытой России» Татьяна Усманова.

Всего в акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах, приняли участие около 50 человек.

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам заключения за подготовку террористического акта в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России.

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