Акция «Россия в моем сердце» собрала больше полумиллиона человек по всей стране

В митингах и концертах, проведенных в субботу в российских городах в рамках патриотической акции «Россия в моем сердце!», приняли участие больше 520 тысяч человек. Такие данные сообщили в МВД РФ.

«Более 520 тыс. человек приняли сегодня участие в акции "Россия в моем сердце!", прошедшей в 129 российских городах. В обеспечении правопорядка и безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Росгвардии», - сообщали официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Московский митинг-концерт, прошедший на Васильевском спуске в субботу днем, посмотрели больше 60 тысяч зрителей. Акция была организована Общественной палатой РФ в поддержку российских олимпийцев, волонтеров, а также приурочена к юбилею Сталинградской битвы.