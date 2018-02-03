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Концерт «Россия в моем сердце» собрал 60 тысяч человек в центре Москвы

3 Февраля 2018 в 12:32
Концерт «Россия в моем сердце» собрал 60 тысяч человек в центре Москвы

В центре столицы в субботу проходит патриотическая акция «Россия в моем сердце». Митинг-концерт начался ровно в полдень на Васильевском спуске в Москве.

Инициатором акции стала Общественная палата. Как сообщается на сайте ОП, цель мероприятия – «продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны».

Ожидалось, что участниками концерта на Красной Площади станут не меньше десяти тысяч человек, однако по данным полиции, на Васильевский спуск пришло в шесть раз больше.

«В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт "Россия в моем сердце". В мероприятии принимают участие более 60 тыс. человек», - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, слова которой приводит «Интерфакс».

Она добавила, что охрану порядка на концерте обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Отметим, что на сцене перед гостями праздника выступят Ольга Кормухина, Олег Газманов, группа «Город 312», а также народный артист СССР Василий Лановой и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.


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