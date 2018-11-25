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Акция ОНФ «Почта для мамы» собрала больше тысячи участников

25 Ноября 2018 в 12:58
Акция ОНФ «Почта для мамы» собрала больше тысячи участников

Акция «Почта для мамы» прошла во многих российских городах в День матери. Эвент был организован командой «Молодёжка ОНФ» 24 и 25 ноября.

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Организаторы предложили жителям регионов отправлять поздравительные открытки и свои фотографии родным мамам. Для этого в городах проведения установили специальные почтовые ящики, а рядом оформили тематическую фанзону, чтобы все желающие смогли сфотографироваться и отправить фотографию маме или разместить в социальных сетях с хэштегом #почтадлямамы. Для оперативной рассылки организаторы предоставили специально изготовленные конверты и красочные открытки.

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Сами организаторы объяснили, что акция дала возможность поздравить своих мам студентам, обучающимся в других городах, или тем, кто работает вдали от дома.

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Как заявил журналистам руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Костюкевич, акция была призвана напомнить всем о том, как важно заботиться о близких, сохранять семейные ценности и традиции, вне зависимости от жизненных обстоятельств.

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В акции приняли участие больше тысячи человек. Письма с открытками для мам разлетелись по всей России. Команда «Молодежка ОНФ» пообещала доставить послания вовремя.

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Напомним, день матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября.

 

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