Акция ОНФ «Почта для мамы» собрала больше тысячи участников

Акция «Почта для мамы» прошла во многих российских городах в День матери. Эвент был организован командой «Молодёжка ОНФ» 24 и 25 ноября.





Организаторы предложили жителям регионов отправлять поздравительные открытки и свои фотографии родным мамам. Для этого в городах проведения установили специальные почтовые ящики, а рядом оформили тематическую фанзону, чтобы все желающие смогли сфотографироваться и отправить фотографию маме или разместить в социальных сетях с хэштегом #почтадлямамы. Для оперативной рассылки организаторы предоставили специально изготовленные конверты и красочные открытки.





Сами организаторы объяснили, что акция дала возможность поздравить своих мам студентам, обучающимся в других городах, или тем, кто работает вдали от дома.





Как заявил журналистам руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Костюкевич, акция была призвана напомнить всем о том, как важно заботиться о близких, сохранять семейные ценности и традиции, вне зависимости от жизненных обстоятельств.





В акции приняли участие больше тысячи человек. Письма с открытками для мам разлетелись по всей России. Команда «Молодежка ОНФ» пообещала доставить послания вовремя.





Напомним, день матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября.