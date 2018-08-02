Акциониста Павленского поместили в карцер во французской тюрьме

Петра Павленского, обвиняемого во Франции в поджоге здания банка «Banque de France», поместили в карцер во французской тюрьме, где он сейчас находится под арестом.

Причину действий сотрудников пенитенциарного учреждений Павленский объясняет провокациями: «Меня закрыли в карцер за отказ терпеть унижения».

Согласно французскому уголовному кодексу, умышленный поджог с целью причинения ущерба собственности либо поставивший под угрозу жизни людей может быть наказан сроком до 10 лет тюремного заключения, передает РИА «Новости».

Павленский переехал во Францию с женой и двумя детьми из-за уголовного преследования в России.

Напомним, в России и за рубежом Павленский прославился своими скандальными перформансами. В 2012 году он зашил себе рот в поддержку участниц группы Pussy Riot. Кроме того, он обматывал себя колючей проволокой, прибивал гениталии к брусчатке Красной площади, отрезал себе мочку уха и поджигал дверь здания ФСБ РФ.

