Академик предупредил о десятилетнем похолодании на Юге России

Южные регионы России ждет цикл похолодания, которое продлится примерно десять лет. Такое прогноз дал председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов.

Он утверждает, что климат цикличен и похолодание на Юге России начнется уже с следующего года. Его предвестники – небывало холодные весенние месяцы и лед на Нижнем Дону, который раньше вскрывался в феврале, а теперь держится вплоть до марта, - наблюдаются уже несколько лет., пишет РИА Новости.

Академик отметил, что в первом полугодии 2017 года температура на Юге России была ниже климатической нормы. В сочетании с обильными осадками это привело к неурожаю плодовых культур.

Также погодные аномалии приводят к сокращению уловов рыбы и препятствуют судоходству, пишут «Известия».