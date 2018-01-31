АИЖК и Тинькофф Банк разработают сервис для выдачи ипотечных кредитов

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Новый удобный сервис по выдаче и обслуживанию ипотечных кредитов создадут АИЖК и Тинькофф Банк. С помощью него клиенты смогут получать консультации специалистов, справки, договоры страхования и другие документы по кредиту. Разработкой сервиса займется компания, созданная по соглашению АИЖК и Тинькофф Банка.



Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков подчеркнул, что на ипотечном рынке России появится новый перспективный игрок. Со своей стороны, генеральный директор АИЖК Александр Плутник отметил, что необходимо вывести процесс получения ипотеки в России «на новый уровень», сделав его «максимально простым и удобным».

В рамках сотрудничества АИЖК сосредоточится на создании ипотечных продуктов, андеррайтинге, онлайн-регистрации сделок с недвижимостью, выдаче кредитов банком агентства. Тинькофф Банк при этом обеспечит создание технологической платформы, продвижение сервиса, круглосуточную поддержку клиентов.

В дальнейшем у крупнейших банков также появится возможность подключиться к платформе.