Airbus «Уральских авиалиний» экстренно сел в Баку из-за угрозы взрыва

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Баку из-за подозрения минирования борта. Об этом сообщили РИА Новости в международном аэропорту Гейдара Алиева столицы Азербайджана.

Airbus A321 выполнял рейс из Бахрейна в Москву. На борту самолета было в общей сложности 225 человек, включая экипаж. Командир корабля запросил экстренную эвакуацию людей. Все аварийно-спасательные службы воздушной гавани были приведены в готовность по тревоге.

Другие подробности происшествия ожидаются в ближайшее время.