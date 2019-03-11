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Airbus «Уральских авиалиний» экстренно сел в Баку из-за угрозы взрыва

11 Марта 2019 в 15:01
Airbus «Уральских авиалиний» экстренно сел в Баку из-за угрозы взрыва

Лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Баку из-за подозрения минирования борта. Об этом сообщили РИА Новости в международном аэропорту Гейдара Алиева столицы Азербайджана.

Airbus A321 выполнял рейс из Бахрейна в Москву. На борту самолета было в общей сложности 225 человек, включая экипаж. Командир корабля запросил экстренную эвакуацию людей. Все аварийно-спасательные службы воздушной гавани были приведены в готовность по тревоге.

Другие подробности происшествия ожидаются в ближайшее время.

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