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Airbus прекращает выпуск гигантских A380

14 Февраля 2019 в 13:09
Airbus прекращает выпуск гигантских A380

Европейская корпорация Airbus решила завершить выпуск крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380. Как отмечает RT, поставки должны завершиться в 2021 году. Руководство авиаконцерно объяснет это тем, что компания Emirates из Объединённых Арабских Эмиратов уменьшила портфель заказов этих самолетов со 162 до 123.

В компании подчеркнули, что будут выполнять техническую поддержку ранее выпущенных лайнеров. Генеральный директор Airbus Тома Эндерс в связи с этим призвал не забывать, что А380 будут летать еще длительное время.

Одновременно стало известно, что Emirates заказала у Airbus 40 авиалайнеров A330-900 и 30 A350-900. Это улучшенные версии семейства дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов. Как уточняют  argumenti.ru, цена вопроса - $21,4 млрд.

Airbus A380 - самый большой серийный пассажирский авиалайнер в мире. У первой его версии максимальная вместимость 853 человека, дальность полета - 15,2 тыс. км. Первый полет воздушный гигант совершил в апреле 2005 года.

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