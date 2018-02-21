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«Air France» отменит четверть рейсов из-за забастовки летного состава

21 Февраля 2018 в 20:20
«Air France» отменит четверть рейсов из-за забастовки летного состава

Авиакомпания «Air France» сегодня опубликовала доклад об отмене из-за забастовки 25% запланированных на 22 февраля рейсов. Наибольшему влиянию подвергнутся дальние рейсы, вылетающие из Парижа, среди них будет отменена половина запланированных рейсов, сообщает «Синьхуа».

10 профсоюзов работников «Air France», включая пилотов и наземный персонал, готовятся к забастовке 22 февраля, требуя увеличения заработной платы на 6%.

В докладе Air France также отмечено, что в забастовке планирует участие 28% летного состава, поэтому 75% рейсов могут быть выполнены согласно расписанию/

«Air France» — дочерняя авиакомпания Air France-KLM. До слияния с KLM была главной национальной авиакомпанией Франции со штатом работников 71654 сотрудника (по состоянию на январь 2005).

Авиакомпания использует магистральные и региональные самолёты.

Базируется в Charles-De-Gaulle International Airport, Orly Airport, Saint-Exupéry International Airport, Côte d’Azur International Airport. Входит в международный альянс SkyTeam, ключевыми европейскими партнёрами компании являются Alitalia и «Аэрофлот». Главная база — международный аэропорт имени Шарля де Голля. Основана 7 октября 1933 года. Сейчас осуществляет рейсы в 187 пунктов назначения.



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