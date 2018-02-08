Агентов негосударственных пенсионных фондов предлагают исключить из взаимодействия клиентов и НПФ

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» подвел итоги мониторинга законности деятельности негосударственных пенсионных фондов в регионах, сообщила координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Анна Кувычко. В 17 субъектах отмечены грубые нарушения в работе агентов.

«Мы получили порядка 30 жалоб на агентов, которые ходят по квартирам и очень настойчиво, буквально «на пороге» предлагают заключить договор с фондом, представителями которого они являются. Одним из эффективных решений данной проблемы мы видим исключение агентов из взаимодействия вкладчиков и НПФ», - заявила Кувычко.

«В планах организация встречи представителей Минтруда, Пенсионного Фонда и Центрального Банка для консолидации усилий в работе по данному направлению» - сообщила Анна Кувычко.