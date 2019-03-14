Агента 007 пересадят на элетрокар

В новом фильме про Джеймса Бонда агент 007 начнёт перемещаться на электромобиле Rapide E от Aston Martin, пишет The Sun. Пересадить на экологически чистый транспорт главного героя боевика решил режиссер Кэри Фукунага. Он позиционирует себя как ярого защитника окружающей среды, отмечают «Известия» .

Rapide E – пилотная машина на электрической тяге от Aston Martin. Розничная цена на него начинается от 250 тысяч фунтов стерлингов (более 21 миллиона рублей). По традиции, Бонд ездит в фильме на автомобилях английского производства. Еще в книгах Яна Флеминга он разъезжал на Bentley.

25-й фильм о Джеймсе Бонде получил рабочее название Shatterhand. Это псевдоним Эрнста Ставро Блофельда, героя, придуманного автором книг об «агенте 007» Яном Флемингом.

Съемки новой «бондианы» пройдут в городе Матера на юге Италии, их начало запланировано на конец июля. Премьера должна состояться 20 году. Согласно утечкам, картина станет ремейком фильма «На секретной службе Ее Величества», однако официально это не подтверждено.