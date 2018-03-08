Аэростат в виде тюльпанов подарили москвичкам 8 марта

Аэростат в виде огромных разноцветных тюльпанов появился в небе над Васильевским спуском 8 марта. Так организаторы поздравили горожанок и гостей столицы с Международным женским днем.

Огромный шар в солнечных лучах на фоне голубого неба увидели тысячи человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поздравил женщин в 8 марта. Он отметил, что успехи Москвы связаны с женщинами, которые являются украшением и гордостью города.

Градоначальник подчеркнул, что в каждой сфере заметно плодотворное влияние женщин, их талант, энергия, инициативы. Мэр пожелал горожанкам отличного настроения, здоровья, благополучия и всего самого доброго, пишет «Взгляд».