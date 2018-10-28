Аэропорты Калуги и Пензы включили в проект «Великие имена России»

Проект переименования российских аэропортов «Великие имена России» пополнился еще двумя авиагаванями. В воскресенье, 28 октября, к проекту присоединились Калуга и Пенза.

Сейчас в списке проекта значатся 47 аэропортов. Список имен для калужской и пензенской авиагаваней будет размещен на сайте проекта великиеимена.рф в ближайшее время.

Организаторы конкурса приняли решение продлить второй этап до 30 октября. Как пояснил Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, это было сделано для того, чтобы бать возможность жителям присоединившихся регионов в спокойном режиме выдвинуть свои варианты для переименования.

«Изначально этих аэропортов в проекте не было, но мы пошли навстречу пожеланиям — расширили число участников и дали время местным общественным палатам на формирование первичных списков имен — претендентов. Эти решения оправданы, потому что проект делается для людей и ради людей, которым не безразличны отечественная история и имидж родного края», - сказал Валерий Фадеев.

Глава Общественной палаты Калужской области Галина Донченко предположила, что жители региона проголосуют за присвоение аэропорту имени своего знаменитого земляка - Константина Циолковского. Еще один вариант – Георгий Жуков.

А Пенза готова побороться за имя Михаила Лермонтова с Пятигорском и Ставрополем.