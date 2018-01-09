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Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за непогоды

9 Января 2018 в 23:55
Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за непогоды

Аэропорт Южно-Сахалинска закрыт из-за метели, сообщили агентству «Интерфакс» в справочной аэропорта.

Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время задержаны на прилет и вылет около 20 рейсов, в том числе 10 рейсов на вылет - в Москву, Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Сеул и на Курилы.

Как сообщалось, юг Сахалина оказался под влиянием очередного циклона, который принес сильные метели.

Аэропорт Южно-Сахалинск или Хомутово — международный аэропорт федерального значения Южно-Сахалинска, расположенный в десяти километрах от центра города, в планировочном районе Южно-Сахалинска Хомутово. Аэропорт является крупнейшим в Сахалинской области. Оператор — АО «Аэропорт Южно-Сахалинск». 

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